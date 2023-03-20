Кольцо уголовных дел вокруг экс-президента США сжимается.

Экс-президенту США Дональду Трампу могут предъявить обвинение в рэкете и заговоре с целью отменить результаты выборов 2020 года в Джорджии. Об этом информированные источники рассказали CNN.

Расследование ведет прокуратура города Атланта, столицы упомянутого штата. Утверждается, что следователи располагают большим объемом существенных доказательств по делу, включая записи телефонных звонков, электронные письма, текстовые сообщения, документы и показания свидетелей перед специальной большой комиссией.

По словам источника, обвинение по данному делу могут предъявить в ближайшие два-три месяца.

Видео дня

Среди улик, которыми располагает следствие – не менее трех записей давления Трампа на чиновников Джорджии, включая телефонный звонок спикеру Палаты представителей Джорджии. В той беседе Трамп требовал от властей штата принять решение об отмене результатов выборов 2020 года, на которых победу в пределах штата получил Джо Байден.

Также набор улик включает материалы о фальшивых избирателях, попытках неуполномоченных лиц получить доступ к машинам для голосования, угрозах и притеснениях в отношении работников избирательных участков.

Уголовное преследование Трампа в США

На прошлой неделе Дональд Трамп сообщил в социальных сетях, что американские власти готовятся арестовать его. Объявив себя главным кандидатом республиканцев на следующих выборах президента, Трамп призвал своих сторонников выходить на протесты. За что именно его должны арестовать, политик не уточнил.

В начале этого года суд Нью-Йорка оштрафовал семейный бизнес Дональда Трампа, признав компании, входящие в структуру Trump Organization, виновными в уклонении от уплаты налогов. Сумма штрафа – 1,6 млн долларов, что является максимальным наказанием за такое преступление.

В декабре комиссия Палаты представителей по расследованию штурма Капитолия рекомендовала Министерству юстиции США выдвинуть Трампу обвинение в четырех преступлениях. Трампа винят в препятствовании работе Конгресса, сговоре с целью мошенничества в отношении федерального правительства, сговоре для дачи ложных показаний и подстрекательстве к мятежу с применением насилия.

Вас также могут заинтересовать новости: