Trump Corporation и Trump Payroll Corp. были признаны виновными в использовании многолетней схемы мошенничества и уклонения от уплаты налогов.

Суд Нью-Йорка оштрафовал семейный бизнес бывшего президента США Дональда Трампа, признав компании, входящие в структуру Trump Organization виновными в уклоненнии от уплаты налогов.

Как этом сообщает CNBC, сумма штрафа составила 1,6 млн долларов, что является максимальным наказанием за соответствующее преступление.

Как говорится в материале, Trump Corporation и Trump Payroll Corp., входящие в структуру Trump Organization, были признаны виновными в использовании многолетней схемы мошенничества и уклонения от уплаты налогов путем фальсификации деловой документации.

Видео дня

После судебного разбирательства они были осуждены по всем 17 пунктам обвинения, что стало первым случаем, когда компании сочли виновными в совершении преступлений.

"Вынесение приговора является напоминанием корпорациям и руководителям о том, что вы не можете обмануть налоговые органы и избежать наказания за это", — заявил окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг.

Компания Трампа, которой в настоящее время руководят два взрослых сына, Дональд-младший и Эрик, скрыла компенсацию, которую она выплачивала высшим руководителям в период с 2005 по 2021 год. Трамп отрицает все обвинения.

Скандал вокруг Трампа:

7 декабря 2022 года США уличили компанию Трампа в мошенничестве и финансовых махинациях.

Трамп находится под пристальным вниманием федеральной прокуратуры и прокуратуры штата по делу о секретных документах, за попытку отменить результаты выборов 2020 года, а также за финансовые отчеты Trump Organization. Он также столкнулся с гражданским иском на 250 миллионов долларов от генерального прокурора Нью-Йорка. Генеральный прокурор стремится навсегда запретить им работать в качестве должностного лица или директора компании в штате Нью-Йорк.

В свою очередь адвокаты компании Трампа заявили, что подадут апелляцию.

Вас также могут заинтересовать новости: