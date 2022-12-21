В истории США это первый случай, когда Конгресс рекомендует начать уголовное преследование в отношении экс-президента страны.

В США комиссия Палаты представителей по расследованию штурма Капитолия рекомендовала Министерству юстиции выдвинуть бывшему президенту Дональду Трампу обвинение в четырех преступлениях.

Комиссия отметила, что Трамп может быть обвинен в препятствовании официальной работе Конгресса, сговоре с целью мошенничества в отношении федерального правительства, сговоре для дачи ложных показаний и подстрекательстве к мятежу с применением насилия, передает Reuters.

В США это первый случай, когда Конгресс рекомендует начать уголовное преследование в отношении бывшего президента страны.

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После оглашения решения комиссии Трамп назвал обвинения против себя "сфальсифицированными".

"Это дело с преследованием меня является тем самым, чем был импичмент - предвзятой попыткой отодвинуть меня и Республиканскую партию на второй план", - сказал Трамп, добавив, что в рамках процедуры импичмента эти обвинения были рассмотрены и сняты с него.

Штурм Капитолия

Радикально настроенные сторонники Трампа, проигравшего выборы президента США, после его речи в Вашингтоне 6 января 2021 года прорвались в Капитолий и прервали совместное заседание Сената и Палаты представителей.

В ходе столкновений сторонников Трампа с полицией погибли пять человек, среди них - один милиционер, еще двое полицейских совершили самоубийство. После беспорядков задержали около 50 человек, нескольким из них предъявили обвинение.

Расследование комиссии Палаты представителей длилось 18 месяцев, за это время проведено более тысячи допросов свидетелей и собрано сотни тысяч документов.

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