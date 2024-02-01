В 2017 году в СМИ попало досье с материалами о "приключениях" Трампа в Москве и Санкт-Петербурге.

Британский Высокий суд отклонил иск Дональда Трампа к британской частной разведывательной фирме, которая собрала доказательства его участия в "извращенных" половых актах и подкупе российских чиновников. Детали дела приводит издание Sky News.

Иск Трампа касался Orbis Business Intelligence - частной разведывательной фирмы, основанной бывшим руководителем "русского отдела" Секретной разведывательной службы Великобритании (MI6) Кристофером Стилом.

Накануне президентских выборов в США 2016 года фирма подготовила так называемое "досье Стила", в котором содержались материалы о "компрометации" Трампа российской ФСБ. Досье состояло из более дюжины записок, содержавших утверждения о выходках Трампа во время его бизнес-визитов в Россию.

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В частности в досье утверждалось, что Трамп занимался "извращенным сексуальным поведением, включая съем проституток... в президентских номерах отеля в Москве", в частности устраивал "золотой душ" с этими проститутками и участвовал в "секс-вечеринках" в Санкт-Петербурге. Также там содержался вывод, что все это дало российским властям "достаточно материалов для шантажа" Трампа, когда он начал политическую карьеру.

При невполне понятных обстоятельствах это досье попало в СМИ в 2017 году, вызвав громкий скандал.

Начав предвыборную кампанию 2024 года, Трамп подал иск против Orbis Business Intelligence и потребовал компенсации за страдания. Сам Трамп утверждал, что досье содержит "многочисленные ложные или вымышленные обвинения" и что он подал в суд на Orbis, чтобы "доказать в суде, что данные являются ложными".

Рассмотрев предварительные аргументы сторон, судья признала, что в деле "нет веских причин" для того, чтобы начать его рассмотрение по существу. По ее словам, Трамп "не смог сформулировать ни одного жизнеспособного средства правовой защиты", а с тех пор, как Трамп узнал об этом досье, прошло уже слишком много лет.

"Простое хранение докладных записок ответчиком не может считаться оказавшим какое-либо влияние на истца — если он даже знал об этом — не в последнюю очередь при обстоятельствах, когда записки находятся в интернете", - добавила судья.

Трамп идет в президенты США: последние новости

Как писал УНИАН, Дональд Трамп заблокировал финансирование американской военной помощи Украине. Сначала он настаивал, чтобы Конгресс профинансировал укрепление границы США с Мексикой, а уже потом выделял деньги Украине. Но позже он решил блокировать еще и укрепление границы, чтобы пиариться на миграционной теме вплоть до выборов в ноябре.

Также мы рассказывали, что Трамп публично обещает покончить с российско-украинской войной через 24 часа после того, как вернется в Белый дом. Однако он отказывается раскрывать детали своего плана.

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