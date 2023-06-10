Минюст США опубликовал обвинительное заключение по делу о незаконном хранении секретных документов, которое расследуют в отношении бывшего президента США Дональда Трампа.

В США федеральные прокуроры обнародовали обвинительное заключение по делу о секретных документах, найденных в резиденции Дональда Трампа.

Экс-президенту США предъявлены обвинения по 37 пунктам, пишет The New York Times со ссылкой на материалы стороны обвинения.

Секретные документы, найденные у Трампа, содержали сведения об американских ядерных программах. Обвинения против Трампа предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, но при этом не запрещают ему занимать государственные должности.

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Минюст США опубликовал обвинительное заключение по делу о незаконном хранении секретных документов, которое расследуют в отношении бывшего президента США Дональда Трампа.

Согласно обвинению, Трамп хранил в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде документы с информацией о ядерных программах США, потенциальных уязвимостях Вашингтона и его союзников в случае нападения, доклады Пентагона и разведки.

Мар-а-Лаго не только является резиденцией Трампа, но и действует как клуб, где проходят мероприятия для множества гостей. Несмотря на это и на секретный характер документов, коробки с ними хранились без должной охраны и фактически в публичном доступе — в том числе в уборной и на сцене банкетного зала, говорится в обвинительном заключении.

Дело против Трампа - детали

Бывшему президенту Дональду Трампу выдвинули обвинения в расследовании относительно секретных документов. Это знаменует собой первый случай в истории США, когда бывшему президенту предъявлены федеральные обвинения.

В то же время сам Трамп утверждает, что все расследования пытаются остановить его политически. Он настаивает, что никакие уголовные обвинения не остановят его кампанию 2024 года.