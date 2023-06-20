Трамп сказал, что ему нужно время, чтобы разобрать коробки и вынуть личные вещи.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не передал правительственные документы федеральным чиновникам, когда они попросили его об этом, потому что он был слишком занят, чтобы проверять коробки с содержимым.

Как пишет Politico, он сказал, что документы, о передаче которых настаивало Национальное управление архивов и документации, были перемешаны с личными материалами в контейнерах, хранящихся в его поместье в Мар-а-Лаго. Он добавил, что у него нет времени отделять личное от государственного.

"Прежде чем отправить коробки, я должен вынести все свои вещи. Эти коробки были перемешаны со всякими вещами. Я был очень занят, как вы сами видите", - сказал Трамп.

Трамп не стал отрицать, что он сказал своим адвокатам сказать, что он полностью выполнил повестку, хотя на самом деле этого не было. Вместо этого он еще раз сказал, что ему нужно время, чтобы разобрать коробки и вынуть личные вещи, такие как "футболки для гольфа, одежда, штаны, обувь".

Комментарии Трампа являются признанием того, что он не предпринимал никаких действий, чтобы удовлетворить требования федерального правительства о том, чтобы он выполнил их просьбы о передаче документов. Это также самое полное из того, как он высказался по этому вопросу с тех пор, как ему было предъявлено обвинение в неправильном обращении с этими документами, которые якобы включали секретные материалы.

Дело Трампа - детали

Покинув свой пост, Трамп забрал множество файлов и документов, оставшихся со времен его пребывания на посту президента. В конце концов НАРА запросило полный отчет о том, что было доставлено в Мар-а-Лаго. И когда в конце концов выяснилось, что некоторые из коробок, которые взял Трамп, содержали секретные документы, агентство потребовало, чтобы Министерство юстиции расследовало этот вопрос. В конце концов ФБР возбудило уголовное расследование, а Министерство юстиции в конечном итоге выдало повестку в суд для получения записей.

Согласно обвинительному заключению спецпрокурора, Трамп якобы перемещал материалы по Мар-а-Лаго, чтобы скрыть от федералов и даже от своих адвокатов весь объем хранившихся у него ящиков.

В США федеральные прокуроры обнародовали обвинительное заключение по делу о секретных документах, найденных в резиденции Дональда Трампа. Экс-президенту США предъявлены обвинения по 37 пунктам.

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