Трамп хочет ограничить въезд в США для граждан 43 стран, включая РФ и Беларусь, - NYT

Список стран, граждане которых рискуют попасть под ограничения, был разработан Госдепартаментом США совместно с представителями служб безопасности.

Президент США Дональд Трамп и его администрация рассматривают возможность введения новых ограничений на въезд в страну для граждан 43 государств. Ожидается, что в этот список, в частности, войдут Россия, Беларусь и страны Ближнего Востока.

Об этом изданию The New York Times рассказали американские чиновники, знакомые с ходом обсуждений.

По словам источников, список стран, граждане которых рискуют попасть под ограничения, был разработан Госдепартаментом США совместно с представителями служб безопасности. Согласно документу, предусмотрены три категории стран: красный, оранжевый и желтый. Эти маркеры указывают на степень ограничений на въезд в США.

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В издании объяснили, что жители стран из "красной" категории перестанут получать разрешения на въезд в США. Граждане "оранжевых" стран получат новые ограничения, а "желтым" странам в течение 60 дней нужно будет устранить проблемы, которые обнаружит администрация Трампа. Если условия не будут выполнены, эти страны перейдут в "оранжевую" категорию.

Предварительный список стран, чьи граждане могут попасть под новые ограничения на въезд в США:

"красные" - Афганистан, Бутан, Куба, Иран, Ливия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла, Йемен;

"оранжевые" - Беларусь, Эритрея, Гаити, Лаос, Мьянма, Пакистан, Россия, Сьерра-Леоне, Южный Судан, Туркменистан;

"желтые" - Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Буркина-Фасо, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Чад, Республика Конго, Демократическая Республика Конго, Доминика, Экваториальная Гвинея, Гамбия, Либерия, Малави, Мали, Мавритания, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сан-Томе и Принсипи, Вануату, Зимбабве.

Помимо этого в новый список может попасть Афганистан, который в 2021 году перешел под контроль "Талибана" после того, как США вывели свои войска из страны.

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