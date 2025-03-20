Президент США потерял интерес к украинским ископаемым и теперь у него новая идея-фикс - украинская атомная энергетика.

На этой неделе президент США Дональд Трамп и его подчиненные начали озвучивать новую странную идею: Америка может взять под свой контроль украинские АЭС, чтобы защитить их от российских ударов. Это предложение очевидно будет иметь значительное сопротивление со стороны Украины, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что это заявление укладывается в ранее озвученную Белым домом концепцию, что экономическое присутствие США в Украине якобы является лучшей гарантией безопасности. Вроде бы это как-то сдержит россиян от нового нападения на Украину. Такая аргументация, например, была применена к соглашению об украинских полезных ископаемых, которые, похоже, в последнее время перестали интересовать Трампа.

Предоставляя читателям справочную информацию об украинских АЭС, автор публикации отмечает, что Россия и так ни разу не пыталась разрушить их, хотя активно била ракетами по угольным, газовым и гидроэлектростанциям.

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"Она избегала ударов по ядерным объектам, которые могли спровоцировать радиационную катастрофу. На этом фоне украинское правительство инициировало планы строительства новых ядерных реакторов, утверждая, что это единственное жизнеспособное решение для обеспечения долгосрочной энергетической безопасности", - пишет NYT.

Автор публикации считает, что американский экономический интерес может заключаться именно в помощи со строительством новых энергоблоков. Еще до войны американская ядерная компания Westinghouse наладила сотрудничество с украинским "Энергоатомом". В частности американцы помогли модернизировать Запорожскую АЭС, они же обеспечили ее ядерным топливом.

Ольга Кошарная, украинский эксперт по ядерной безопасности, заявила, что захват Россией ЗАЭС вызвал беспокойство Westinghouse из-за того, что оккупанты могут похитить их интеллектуальную собственность - технологические решения, внедренные на украинской станции.

Андриан Прокип, эксперт по энергетике в Институте Кеннана (США), сказал, что Westinghouse "безусловно выиграет" от возвращения ЗАЭС в украинские руки.

Однако нет признаков, что украинцы готовы отдать свои АЭС американцам. Украинское законодательство прямо запрещает их приватизацию, а попытка изменить этот закон вызвала бы политический скандал.

"Я ожидаю, что эта идея будет иметь большое сопротивление в Украине. По обе стороны политического спектра", - сказала экс-нардеп Виктория Войцицкая, которая была членом парламентского комитета по вопросам энергетики в Верховной Раде предыдущего созыва.

Трамп хочет украинские АЭС

Как писал УНИАН, на днях президент США заявил, что во время ближайшего телефонного разговора с диктатором России планирует обсудить вопрос украинских электростанций и других "активов".

Уже после разговора с Путиным Трамп предложил Украине "американское владение" украинскими АЭС, что якобы стало бы "лучшей защитой" для них.

После этого президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским коллегой. По итогам беседы он сообщил, что Трамп не оказывал никакого давления на него относительно будущего украинских АЭС.

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