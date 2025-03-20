Если участие США в управлении украинскими АЭС поможет положить конец войне, то "мы можем это сделать без проблем", сказал министр.

США могут принять участие в управлении украинскими электростанциями, если это поможет обеспечить прекращение огня и принести мир. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в комментарии Fox News.

"Мы имеем огромный технический опыт в Соединенных Штатах, чтобы управлять этими станциями. Я не думаю, что для этого нужны военные", - отметил Райт.

Он также отметил, что президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио уже "работают над тем, чтобы прекратить войну в Украине" и отметил, если необходимым для этого инструментом будет управление США украинскими АЭС, то это можно реализовать.

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Райт добавил, если участие США в управлении украинскими АЭС поможет положить конец войне, то "мы можем это сделать без проблем".

Участие США в управлении украинскими АЭС

19 марта состоялся разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом. Во время разговора обсудили, в частности, ситуацию в атомной энергетике Украины.

В Белом доме по итогам разговора заявили, что Трамп предложил Украине "американское владение" атомными станциями, которое было бы "лучшей защитой" для них. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт сказала, что в планах Вашингтона остается и соглашение по полезным ископаемым, однако "США сконцентрированы теперь на мирном урегулировании".

Впоследствии Зеленский заявил, что во время разговора с американским лидером Дональдом Трампом они говорили исключительно о Запорожской атомной электростанции.

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