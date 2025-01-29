Такие депортации станут частью более широкой программы борьбы с антисемитизмом.

Президент США Дональд Трамп планирует издать указ о борьбе с антисемитизмом, в рамках которого планируется депортировать антиеврейских активистов из числа мигрантов. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет New York Post.

Указ, который еще не подписан, требует от руководителей государственных агентств и департаментов предоставить Белому дому рекомендации в течение 60 дней, и поручает Министерству юстиции расследовать нарушения законов сторонниками палестинского террористического движения ХАМАС, в том числе среди студентов.

"Указ предусматривает депортацию иностранцев-резидентов, включая студентов с визами, которые нарушили законы в рамках антиизраильских протестов после терактов 7 октября 2023 года", - пишет NYP со ссылкой на документы, которые видели журналисты.

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Отмечается, что в декабре республиканцы в Конгрессе обнародовали доклад, в котором призвали федеральное правительство сделать больше для борьбы с антисемитизмом, в том числе поставить финансирование колледжей в зависимость от того, как их руководство борется с антиеврейскими настроениями.

Еще во время предвыборной кампании Трамп призвал депортировать прохамисовских студентов, которые находятся в США с визами. На прошлой неделе он уже подписал один указ, который в достаточно размытых формулировках был направлен против пребывания в США иностранцев, которые поддерживают "иностранных террористов".

Указы Трампа: последние новости

Как писал УНИАН, Трамп приказал создать в США собственный "Железный купол " - систему тотальной противоракетной обороны, как в Израиле. В ближайшие 60 дней Пентагон должен предоставить общий план того, что нужно для этого сделать.

Также мы рассказывали, что Трамп издал указ о признании цифровых активов ключевым фактором инноваций в США. Вскоре после этого Биткойн упал ниже 100 тысяч долларов, поскольку трейдеры зафиксировали прибыль после роста.

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