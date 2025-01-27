Всего с момента победы Трампа на выборах биткоин вырос более чем на 50%.

Биткоин упал ниже 100 тысяч долларов, поскольку трейдеры зафиксировали прибыль после указа президента США Дональда Трампа о признании цифровых активов ключевым фактором инноваций в США, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в понедельник утром биткоин упал более чем на 6,5% - до отметки ниже 98 тысяч долларов. При этом меньшие токены, такие как Solana и Cardano, которые выросли после победы Трампа, потерпели еще большее падение. Они упали примерно на 11% и 14% соответственно. Второй по рейтингу токен эфир (Ethereum) в один момент потерял более 8%. По состоянию на 7:55 в Лондоне в понедельник биткоин торговался на уровне 99,2 тысячи долларов.

Падение произошло после того, как в пятницу президент распорядился создать рабочую группу для консультирования Белого дома по вопросам криптополитики. Перед группой поставлена задача в течение шести месяцев предложить нормативную базу для цифровых активов в США, а также оценить возможность создания криптовалютного резерва. Указ не подтверждает, что США создадут резерв биткоинов - то, что Трамп обещал сделать во время предвыборной кампании.

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Сообщается, что рынок цифровых активов воспринял указ 24 января в основном спокойно, зафиксировав после него скромный прирост. В целом биткоин вырос более чем на 50% с момента победы Трампа на выборах в начале ноября.

Трамп и криптовалютный мир - последние новости

Ранее Bloomberg отмечало, что новоизбранный президент Дональд Трамп планирует выпустить указ, который возносит криптовалюты в ранг приоритетных направлений политики и дает представителям отрасли право голоса в его администрации.

18 января стало известно, что Трамп запустил собственный мемкоин $TRUMP. В первый день тогда выпустили 200 миллионов таких монет. Позже, через несколько дней, первая леди США Мелания Трамп также объявила о запуске собственной криптовалюты - мемкоина $MELANIA.

20 января Bitcoin достиг исторического максимума в более 109 тысяч долларов на фоне подготовки к инаугурации Трампа, но после церемонии на рынке криптовалют произошли изменения.

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