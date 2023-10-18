Также они являются авторами идеи использования парапланов для осуществления воздушного проникновения на границу.

Вооруженные силы Южной Кореи обвинили КНДР в вероятном снабжении ХАМАС оружия. Боевики получили артиллерию, реактивные гранатометы и провели тренировки перед нападением на Израиль.

Как сообщает The Telegraph, Пхеньян может использовать подобную тактику для внезапного нападения на Южную Корею.

"Считается, что ХАМАС прямо или косвенно связан с Северной Кореей в различных областях, таких как торговля оружием, тактическое руководство и обучение", - сказал южнокорейский чиновник на условиях анонимности.

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В то же время сама КНДР опровергает последние обвинения, назвав их "безосновательными и лживыми". Пхеньян утверждает, что это требование является "частью попытки США снять вину за конфликт с себя".

Как отмечается, выводы Южной Кореи основывались на военном анализе фотографий и видеозаписей СМИ об атаках ХАМАС 7 октября. Так, террористы использовали реактивные гранатометы F-7, которые, по словам чиновника, являются другим названием северокорейской пусковой установки RPG-7.

Также использовались 122-мм реактивные системы залпового огня и артиллерийские снаряды северокорейского производства. Их нашли на границе Израиля и газы. При этом Пхеньян также рекламировал использование парапланов для осуществления воздушного проникновения на границу – тактику, которую использовали боевики ХАМАС, чтобы обойти усиленные меры безопасности Израиля.

Тель-Авив также считает, что ХАМАС использовал оружие, произведенное в Северной Корее. Она могла храниться в Иране.

Нападение ХАМАС на Израиль и при чем здесь КНДР

Как известно, 7 октября 2023 года террористическое группировка ХАМАС напала на Израиль. Тогда СМИ начали предполагать, кто мог помогать боевикам и где они брали оружие.

После этого министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик заявил, что он будет добиваться приостановления межкорейского военного соглашения 2018 года по созданию буферной зоны вдоль сухопутных и морских границ, чтобы возобновить наблюдение за перемещением войск Северной Кореи.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи доложил парламенту, что Северная Корея готовится к возможности совершить внезапное нападение с помощью тактики, которую использовала палестинская группировка ХАМАС во время атаки на Израиль.

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