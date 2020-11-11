Ранее лондонские правоохранители наложили арест на три актива семьи Назарбаева.

Дочь бывшего президента Казахстана Дарига Назарбаева и ее сын являются собственниками легендарного лондонского дома на Бейкер-стрит, где, по серии рассказов Артура Конан-Дойля, якобы жил легендарный сыщик Шерлок Холмс.

Об этом пишет The Times.

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В связи с утечкой юридической переписки о собственности недвижимости, имущество формально принадлежит Farmont Baker Street Limited (зарегистрированной в ОАЭ), что приобрела дом в 2005 году за 150 миллионов фунтов стерлингов.

Лондонские правоохранители наложили арест на три актива семьи Назарбаева (два особняка и квартиру), когда выяснили, что имущество приобрели за деньги, полученные преступным путем. Однако уже в апреле 2020-го Высокий суд Лондона ордера отменил и разрешил недвижимостью пользоваться.

С марта 2019 года Дарига Назарбаева возглавлял верхнюю палату парламента Казахстана, 2 марта 2020-го действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев лишил ее полномочий. Она сохранила пост главы Конгресса молодежи Казахстана, однако фактически перестала появляться в СМИ и на публике.

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Автор: УНИАН