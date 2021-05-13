По словам соратника оппозиционера, следующий протест не будет подготовленным или запланированным.

Команда российского оппозиционера Алексея Навального откажется от прежнего формата проведения уличных протестов.

Читайте такжеВ России впервые обнаружили индийский штамм COVID-19Об этом рассказал соратник политика Леонид Волков, пишет Голос Америки.

«Понятно, что «штабов Навального» больше нет, и уличного протеста больше нет. Но это открывает для нас новые возможности, мы готовы запускать новые проекты, и некоторые из наших старых проектов также не исчерпали себя», – сказал Волков.

По его словам, российские власти показали, что готовы увеличивать уровень репрессий и применять еще больше насилия к протестующим.

«Это не означает, что протестов больше не будет вообще. Но следующий протест не будет подготовленным или запланированным, мы не будем объявлять, что назначаем акцию протеста на конкретный день, что готовим ее, не будем распространять материалы об этом. Последние действия Путина сделали это невозможным. Но это всего лишь означает, что протест вспыхнет спонтанно, как это произошло в Тунисе в 2011 году. Это хорошо? Нет. Это неизбежно? Да», - отметил он.

Справка УНИАН. Волнения в Тунисе (2010-2011) - волна общенационального недовольства политикой президента Туниса Зин эль-Абидина Бен Али, которая привела к его отставке 14 января 2011 года.

Дело против штабов Навального и ФБК

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Автор: Людмила Жерновская