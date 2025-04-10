Он стал первым лицом, которого осудили за нарушение режима санкций Британии.

Бывшего российского "губернатора" одного из городов Крыма, против которого были введены санкции, признали виновным в нарушении финансовых ограничений. Речь идет о Дмитрии Овсянникова, который стал первым лицом, осужденным за нарушение режима санкций Великобритании против РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

Известно, что Освянников был "губернатором" Севастополя с 2016 по 2019 годы. Он предстал перед судом вместе со своей женой и братом. Они обвиняются в том, что находясь под санкциями, купили Mercedes Benz и заплатили тысячи фунтов стерлингов за обучение своих детей в частной школе. Однако все они отрицали такие обвинения.

"Господин Овсянников думал, что сможет скрыться от наших санкций, но приговор доказывает обратное. Мы решительно настроены на усиление давления на Путина, его приспешников и всех тех, кто помогает его варварской войне в Украине", - подчеркнул младший министр Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивен Даути.

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В Bloomberg напомнили, что Овсянников впервые попал под санкции ЕС в 2017 году, а уже в декабре 2020 года он был включен в перечень ограничений Великобритании. Известно, что россиянин прибыл в Британию в феврале 2023 года, чтобы присоединиться к своей жене и двум детям.

"В том же месяце Овсянников открыл банковский счет, на который получил от жены 76 000 фунтов стерлингов (97 865 долларов). Эти деньги он использовал как задаток для покупки внедорожника Mercedes Benz GLC 300. Присяжные не признали жену Овсянникова виновной, но его брат, Алексей Овсянников, который помог ему после того, как банк заморозил счет, был признан виновным", - подчеркнули в материале.

Санкции против РФ - последние новости

Как писал УНИАН, ранее США ввели санкции против России. В перечень ограничений попали четыре физических и три юридических лица, а также один российский сухогруз.

В то же время премьер-министр Саксонии от Христианско-демократического союза Михаэль Кречмер призвал смягчить санкции против РФ. Он считает, что ограничения вредят Европе даже больше, чем российскому диктатору Владимиру Путину.

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