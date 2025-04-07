В Европе полны решимости сохранить санкционный режим, поскольку считают, что слишком рано обсуждать смягчение ограничений.

Европейский Союз пока еще не обсуждал с администрацией президента США Дональда Трампа вопрос об ослаблении санкций против России. Такое заявление сделал главный представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан в комментарии Bloomberg.

"Мы пока не обсуждали с американцами вопрос санкций", - подчеркнул он.

По словам О'Салливана, представители Трампа пока еще не инициировали обсуждение данного вопроса с ЕС, который является одним из ключевых требований России по временному соглашению о прекращении огня. Он добавил, что санкционный режим против РФ является важным рычагом давления.

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"Европейский союз считает, что это очень важный рычаг давления в любых переговорах с Россией, и его следует использовать, но использовать разумно и медленно, и только в контексте достижения решения, которое будет представлять собой прочный и устойчивый мир", - добавил он.

По данным издания, решимость Европы сохранить санкции против России может повысить напряженность с США, поскольку Трамп настаивает на скорейшем прекращении войны в Украине. В ЕС сейчас начинается обсуждение 17-го пакета ограничений. Многие страны Евросоюза дали понять, что еще слишком рано обсуждать смягчение санкций.

Санкции против России

Как писал УНИАН, ранее в Германии заговорили о снятии санкций против России. Дискуссии по этому вопросу продолжаются. Некоторые политики настаивают на необходимости смягчения или полного снятия ограничений в отношении РФ.

В то же время, глава МЗС Эстонии Кристиан Хоффманн заявила, что российский диктатор Владимир Путин может получить 240 миллиардов евро из-за действий премьер-министра Виктора Орбана. Она выступила в защиту европейских санкций, назвав их оправданными и эффективными.

Со своей стороны половина Сената США, а именно 25 республиканцев и 25 демократов, договорились ввести санкции против России в случае, если та откажется от добросовестных переговоров о мире. Сенаторы представили двухпартийный законопроект.

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