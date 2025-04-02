США ввели новые санкции против РФ: кто попал в список

Ограничения применены в отношении лиц, которые связаны с кражей зерна с оккупированных территорий Украины.

США ввели новые санкции против России. В список попали четыре физических и три юридических лица, а также один российский сухогруз, сообщает Минфин США.

В США причиной введения этих санкций назвали противодействие терроризму. В санкционный список попали лица, которые связаны с кражей зерна с оккупированных территорий Украины и его поставкой в Йемен.

Под санкции США попали:

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Юрий Беляков;

Вячеслав Виданов;

Сохраб Гайрат;

Ушанг Гайрат;

ООО "Эдисон";

ООО "Колибри Групп";

ООО "Скай Фрейм";

AM Asia M6 Ltd (Гонконг);

AM Theseus (балкер под флагом РФ).

В частности, США ввели санкции против лиц, которые связаны с иранским финансистом, а также главой сети подставных компаний и судов Саидом аль-Джамалем. Также под ограничения попали уроженцы Афганистана Ушанг и Сохраб Гайрат, которые имеют гражданство РФ. Именно они являются учредителями ООО "Скай Фрейм" и ООО "Колибри Групп".

Кроме того, в Минфине США напомнили и о Карине Ротенберг, жене российского миллиардера Бориса Ротенберга, которая попала в санкционный список в марте 2022 года.

Санкции против РФ - важные новости

Напомним, что в Германии продолжаются дискуссии вокруг введенных против России санкций. Тем не менее заместитель спикера правительства Кристиан Хоффманн выступил в защиту европейских санкций, назвав их оправданными, разумными и эффективными.

Также исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц отверг вероятность какого-либо ослабления санкций против России. Он заявил, что санкции против РФ не отменят, пока не будет достигнут мир.

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