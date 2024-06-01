Отмечается, что польская армия мониторит ситуацию в Украине и предусматривает действия оккупантов.

В ночь на субботу, 1 июня, в Польше подняли в небо авиацию из-за ракетной атаки России на Украину.

Как сообщает Оперативное командование Польши в социальной сети X, ночью поляки и союзники активизировали авиацию, что могло привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны.

Утром польская сторона раскрыла детали ночной активности авиации из-за ударов России.

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"Это была долгая, напряженная ночь для всей системы ПВО Польши. Сейчас в связи со снижением уровня угрозы ракетных ударов российской авиации по территории Украины деятельность польской и союзнических авиаций в воздушном пространстве Польши прекращена, а развернутые силы и средства вернулись к штатным операциям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что польская армия постоянно мониторит ситуацию на территории Украины и остается в постоянной готовности к обеспечению безопасности воздушного пространства Польши.

Ночной удар по Украине - что известно

Утром 1 июня стало известно, что россияне ударили по украинской территории ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Сообщалось, что взрывы раздавались, в частности, в Запорожье и Виннице.

Впоследствии стало известно, что оккупанты осуществили массированный удар по нашей территории. Под ударом оказались энергетические объекты, расположенные в пяти областях.

Атакованы энергообъекты в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой и Запорожской областях.

Всего враг выпустил 53 ракеты различных типов и 47 ударных БпЛА. В результате противовоздушного боя сбита 81 воздушная цель.

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