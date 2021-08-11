Задержанная в Минске россиянка Софья Сапега считает, что к принудительной посадке самолета Ryanair могут быть причастны бывшие коллеги Романа Протасевича.
Об этом она рассказала в эфире телеканала "Беларусь 1".
По её словам, она всегда была далека от политических разборок.
"Из разговоров с Романом был сделан вывод о том, что в этом замешан именно рабочий коллектив Романа, кто-то из его рабочего окружения. Такой вариант не стоит исключать", - сказала Сапега.
Читайте такжеВеликобритания ввела новые санкции против БеларусиТакже она прокомментировала информацию о том, что на борту самолета уже находились сотрудники КГБ.
"Ничего подобного не происходило. Никакие сотрудники КГБ в самолете ничего не делали с нами, их не было", - отметила девушка.
Россиянка рассказала, что сейчас чувствует себя гораздо лучше, чем раньше, и готова "идти дальше".
Задержание Романа Протасевича
Власти Беларуси принудительно посадил пассажирский самолет Ryanair для того, чтобы задержать Протасевича и его девушку Софию Сапегу, которые были редакторами оппозиционных белорусских Telegram-каналов.
После задержания Протасевич дал якобы "интервью" белорусскому государственному телеканалу, в котором "признал вину" в призывах к протестам в Беларуси.
Андрей Сапега, отец задержанного в Минске россиянки Софии Сапеги, обратился к Александру Лукашенко с просьбой помиловать его дочь.