Девушка отрицает, что на борту самолета Ryanair находились сотрудники КГБ.

Задержанная в Минске россиянка Софья Сапега считает, что к принудительной посадке самолета Ryanair могут быть причастны бывшие коллеги Романа Протасевича.

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Беларусь 1".

По её словам, она всегда была далека от политических разборок.

"Из разговоров с Романом был сделан вывод о том, что в этом замешан именно рабочий коллектив Романа, кто-то из его рабочего окружения. Такой вариант не стоит исключать", - сказала Сапега.

Читайте такжеВеликобритания ввела новые санкции против БеларусиТакже она прокомментировала информацию о том, что на борту самолета уже находились сотрудники КГБ.

"Ничего подобного не происходило. Никакие сотрудники КГБ в самолете ничего не делали с нами, их не было", - отметила девушка.

Россиянка рассказала, что сейчас чувствует себя гораздо лучше, чем раньше, и готова "идти дальше".

Задержание Романа Протасевича

Власти Беларуси принудительно посадил пассажирский самолет Ryanair для того, чтобы задержать Протасевича и его девушку Софию Сапегу, которые были редакторами оппозиционных белорусских Telegram-каналов.

После задержания Протасевич дал якобы "интервью" белорусскому государственному телеканалу, в котором "признал вину" в призывах к протестам в Беларуси.

Андрей Сапега, отец задержанного в Минске россиянки Софии Сапеги, обратился к Александру Лукашенко с просьбой помиловать его дочь.

Автор: Людмила Жерновская