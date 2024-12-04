Предыдущего выбранного Трампом кандидата, Пита Хегсета, обвиняют в сексуальном насилии.

Избранный президент Дональд Трамп рассматривает кандидатуру своего соперника на президентских выборах, губернатора Флориды Рона ДеСантиса, на пост главы Пентагона. Как пишет The Wall Street Journal, ДеСантис, служивший военно-морским юристом в Ираке и тюрьме Гуантанамо, был в предыдущем списке потенциальных кандидатов на пост министра обороны.

В итоге Трамп выбрал на эту должность ведущего Fox News Пита Хегсета, но из-за проблем с его выдвижением в связи с обвинениями в сексуальном насилии ДеСантис снова оказался в числе тех, кого рассматривает Трамп, говорят собеседники издания.

В то же время Трамп может выбрать другую замену, если кандидатура Хегсета провалится. Так, еще одним потенциальным кандидатом на пост министра обороны, который обсуждался союзниками Трампа, является Элбридж Колби, бывший сотрудник Пентагона и союзник избранного вице-президента Джей Ди Вэнса. Трамп также рассматривает кандидатуру сенатора-республиканца из Айовы Джони Эрнста.

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Отношения Трампа и ДеСантиса

ДеСантис когда-то считался аколитом Трампа, но его решение бросить вызов бывшему президенту на праймериз в 2024 году начало ожесточенный конфликт между ними, в результате которого Трамп обвинил ДеСантиса в нелояльности. Так, ДеСантис критиковал Трампа за то, что тот заплатил "деньги за скрытность порнозвезде", сказал, что за свой первый срок Трамп депортировал меньше людей, чем президент Обама. ДеСантис также поставил под сомнение возраст Трампа, отметив, что в январе, когда он вступит в должность, Трамп будет старше, чем президент Байден в 2021 году.

При этом, как отмечает WSJ, некоторые члены окружения Трампа сильно недолюбливают ДеСантиса, и это может свести на нет все его шансы на замену Хегсета.

Скандал с назначениями в команде Трампа

Как сообщал УНИАН, избранник Трампа на должность генпрокурора Мэтт Гетц попал в скандал и снял свою кандидатуру. Его обвинили в сексуальных отношениях с несовершеннолетней девушкой. Сам Гетц отрицал вину, впрочем республиканцы в Сенате не хотели голосовать за его кандидатуру до заключения Комитета.

Впоследствии Трамп выдвинул на эту должность кандидатуру бывшего генерального прокурора Флориды Пэм Бонди.

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