В коробках, которые нашли рядом с дельтапланом, было 8000 пачек контрабандных сигарет.

Вблизи населенного пункта Вольчины Влодавского уезда пограничники обнаружили украинца, который пытался переправить через границу сигареты.

Читайте также"Тонны оружия из Украины": в Беларуси объяснили скандальное заявление ЛукашенкоОб этом сообщают в Надбужанском отделе пограничной службы Польши.

21 декабря сотрудники пограничной службы заметили летающий объект, двигавшийся на достаточно большой высоте. С востока он продвинулся вглубь территории Польши.

Сотрудники, подозревая, что это может быть мотопланер, который используется для контрабанды незаконных товаров, следили за его дальнейшим полетом.

Во время этих мероприятий вблизи города Вольчины был обнаружен разбитый мотопланер, пилот и разбросанные вокруг него пакеты. Из-за ранения мужчину немедленно перевезли в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Сотрудники Пограничной службы установили, что это 44-летний гражданин Украины. В коробках, которые нашли рядом с дельтапланом были контрабандные сигареты (8000 пачек) стоимостью свыше 112000 злотых.

Как подозревают в службе, сигареты должны были сбросить на землю, не приземляясь на польскую сторону.

Украинец будет нести ответственность за контрабанду сигарет и незаконное пересечение государственной границы с применением воздушного судна, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Его передали пограничным службам Украины.

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Автор: Людмила Жерновская