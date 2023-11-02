В МИД напомнили, что согласно нормам международного права, Крым является территорией Украины, которая временно оккупирована Россией.

Группа российских оккупантов из Ялты отчиталась об участии заседании Международной Организации Объединенных городов и местных властей в Турции. Там они заключили соглашение о побратимских отношениях с муниципальным районом Бейликдюзю в Стамбуле.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины обратилось к Турции с просьбой объяснить визит "делегации" из оккупированной Ялты в страну, сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"Получили информацию о визите представителей российской оккупационной администрации в Ялте в Турцию. (...) Воспринимаем эту ситуацию с чрезвычайной серьезностью. МИД Украины уже запросил официальные объяснения турецкой стороны относительно статуса визита представителей российской оккупационной администрации", – написал представитель украинского министерства.

Видео дня

Он отметил, что согласно нормам международного права, Крым является территорией Украины, которая временно оккупирована Россией. Кроме того, Николенко добавил, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН требуют от любых сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма, в частности путем контактов с оккупационными администрациями.

"Ожидаем, что власти Турции, которые поддерживают территориальную целостность Украины, должным образом отреагируют на российскую провокацию и не будут допускать ее повторения в будущем", – резюмировал спикер МИД.

Война в Украине: позиция Турции

Турецкий МИД неоднократно подчеркивал поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины. Кроме того, Турция сыграла большую роль в вопросе экспорта украинского зерна и обмена военнопленными.

В сентябре 2022 года Турция официально осудила проведение так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Украины. В МИД страны подчеркивали, что это усложнит дипломатический процесс и грозит углублением нестабильности.

В то же время стоит заметить, что Турция продолжает поддерживать экономические связи с Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: