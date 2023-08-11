Турецкая сторона объяснила это тем, что без участия россиян в переговорном процессе, никаких результатов не будет.

Представитель Турции на переговорах по Украине в Саудовской Аравии Акиф Чагатай Кылыч заявил, что "если РФ не будет включена в поиск решения, не будет ни результатов, ни решения".

Таким образом, как отмечает издание Hürriyet, Турция дала понять, что необходимо показать, что она предпримет шаги навстречу РФ в вопросе возобновления работы "зернового соглашения".

Однако, по мнению представителей Германии, сейчас включать РФ в переговорный процесс по этому поводунекорректно. В Германии считают, что "РФ должна войти в нужное время", то есть они даю понять: "Чтобы база была заложена, тогда прекратите атаки".

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Кроме того, по данным издания, третье заседание инициативы Саудовской Аравии по Украине ожидается в октябре и не исклюено, что оно пройдет в Турции.

Напомним, две встречи по поиску путей завершения войны в Украине прошли без представителей РФ.

Издание отметило при этом, что Турция является чуть ли не единственной страной, которая открыто и ясно говорит со всеми сторонами переговорного процесса. Турецкие власти убеждают, что учитывая будущее региона и мира и проблемы в экономике для всего мира, война в Украине должна закончиться. Оперируя именно этими доводами, Турция пытается усадить конфликтующие стороны за общий стол переговоров.

Переговоры по Украине в Джидде

5-6 августа в городе Джидда (Саудовская Аравия) состоялась встреча советников по национальной безопасности и внешней политике 42 стран - "мирный саммит" по принципам восстановления "устойчивого и справедливого мира" для Украины. По итогам мероприятия не был подписан общий документ, но все участники засвидетельствовали приверженность принципу территориальной целостности государств и договорились о следующей встрече.

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