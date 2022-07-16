Германия временно запустила 16 электростанций, которые ранее были выведены из эксплуатации. Решение приняли из-за дефицита энергии. Он образовался после полномасштабного вторжения России в Украину.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает euronews.
Вновь запущенные электростанции работают на угле и нефти, из-за чего в Германии не довольны таким решением.
Шольц заверил граждан, что правительство пытается делать все для борьбы с климатическим кризисом.
"Горько то, что из-за агрессивного нападения России на Украину мы теперь вынуждены временно использовать некоторые электростанции, которые мы уже вывели из эксплуатации. Но это только на очень короткое время", - подчеркнул канцлер.
Он добавил, что Германия по-прежнему стремится прекратить выбросы парниковых газов до 2045 года. Правительство ФРГ уже одобрило пакет мер для стимулирования развертывания возобновляемой энергии.
"Мы хотим сделать все возможное для борьбы с климатическим кризисом", - подытожил Шольц.
Как ранее сообщал УНИАН, Германия отказывается закупать у России сразу два энергоносителя.
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