Это может привести к более жесткому пути через Конгресс, когда президент Джо Байден в следующий раз попросит дополнительные средства для Украины.

Борьба за повышение потолка госдолга США вновь разожгла дебаты в Конгрессе по поводу финансирования Украины, поскольку спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил во вторник, что у него нет немедленных планов по принятию закона о повышении расходов на оборону сверх установленного лимита, сообщает Reuters.

Отмечается, что такое заявление Маккарти может сигнализировать о более жестком пути через Конгресс, когда президент Джо Байден в следующий раз попросит дополнительные средства для Украины.

В последний раз Палата представителей и Сенат одобрили помощь Украине в размере 48 миллиардов долларов в декабре. Ожидается, что этих денег хватит как минимум до 30 сентября, и президент США Джо Байден скорее всего запросит дополнительные средства к августу или сентябрю.

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Отмечается, что после того, как некоторые республиканцы пригрозили проголосовать против сделки по сокращению расходов на оборону, лидеры демократов и республиканцев в Сенате пообещали, что ограничения не помешают палате принять дополнительный закон о расходах, чтобы выделить больше денег для Украины.

Однако Маккарти сказал, что он не допустит автоматического голосования по дополнительному закону о расходах в Палате представителей, возглавляемой республиканцами. Он сказал, что поддерживает Украину, но ему нужна дополнительная информация, прежде чем двигаться дальше.

"Я не даю деньги ради того, чтобы дать деньги. Я хочу увидеть, какова цель, каков результат, которого вы хотите достичь, а затем показать мне план, чтобы увидеть, действительно ли этот план сработает", - сказал он.

Республиканцы в Палате представителей хотят, чтобы любые деньги для Украины продвигались вперед в "обычном порядке".

Повышение уровня госдолга США - что известно

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что у США могут закончиться деньги для оплаты счетов до 1 июня, если не будет поднят или приостановлен лимит госдолга. Позже Минфин США отодвинул этот срок до 5 июня.

3 июня президент США Джо Байден подписал закон, который приостанавливает действие "потолка" госдолга правительства до 1 января 2025 года. Таким образом Соединенным Штатам удалось избежать первого в своей истории дефолта.

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