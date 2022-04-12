Отмечается, что в непосредственной близости от Дании сейчас нет "конкретного риска".

Национальный совет здравоохранения Дании закупит два миллиона таблеток йода для использования в случае "значительного радиоактивного выброса".

Об этом пишет Ekstra Bladet.

Решение о приобретении лекарств принято на основе прогнозов Датского агентства по чрезвычайным ситуациям и расчетов риска ядерного инцидента "в непосредственной близости от Дании".

В письменном комментарии министра здравоохранения Магнуса Хойнике говорится, что в непосредственной близости от Дании нет "текущего конкретного риска".

"Мы регулярно проверяем нашу готовность и при необходимости обновляем. Нацсовет здравоохранения только что провел переоценку системы обеспечения готовности Дании и рекомендует расширить склад йода. Это гарантирует, что мы будем готовы к радиоактивному выбросу в непосредственной близости от Дании", - сказал он.

Отмечается, что готовность Дании пересмотрели из-за войны в Украине, которая "показала, что мир непредсказуем".

Ранее сообщалось, что в Мариуполе оккупанты использовали против военных и гражданских неизвестное отравляющее вещество.

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