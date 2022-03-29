Президент призвал Данию на уровне Евросоюза поднимать вопрос о солидарности в защите свободы и человечности в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Данию и мир усилить санкции против России, отказаться от российской нефти, блокировать торговлю с РФ, закрывать порты для российских судов.

Об этом он заявил в своем обращении к правительству и парламенту Дании.

Президент напомнил, что Мариуполь уже более трех недель заблокирован российскими войсками, но там еще остаются до ста тысяч человек.

"Пока был снег – люди растапливали его и так получали воду. На протяжении всего этого времени мы не можем доставить в город гуманитарные грузы – их просто блокируют. Воду, пищу, медикаменты. Все блокируют российские военные", - рассказал он.

В то же время более 90% всех зданий Мариуполя разрушены полностью обстрелами и бомбами, но российская авиация не останавливается и продолжает наносить авиаудары по городу.

"Они целенаправленно подрывают даже укрытия, о которых точно знают, что там прячутся мирные люди – прячутся женщины, дети, пожилые люди. То, что российские войска делают с Мариуполем, это преступление против человечества, которое совершается буквально в прямом эфире на глазах у всей планеты. Почему это вообще стало возможным? Почему мир не может остановить этот поток военных преступлений России, который не иссякает с 24 февраля этого года?", - спросил глава государства.

По его мнению, ответ очень прост и циничен.

"Люди, которые принимают решения в России, надеются, что им и это сойдет с рук. Санкции? Они думают, что их удастся обойти. Эмбарго на российскую нефть? Они видят, что это пока ничего, кроме просто разговоров на эту важную тему. И беспокойство, постоянное беспокойство. Международный трибунал? Они знают, что нужны годы, чтобы привлечь конкретных виновников к ответственности", - сказал Зеленский.

Поэтому он призвал Данию и всю демократическую общественность мира ужесточить санкции против России, отказаться от российской нефти, блокировать торговлю с Российской Федерацией, закрывать порты для российских судов.

"И это должна быть солидарная политика Европейского Союза – всех государств-членов. Всех... Это давление ради того, чтобы Россия искала мир. Это давление ради того, чтобы дать необходимую защиту всем тем базовым ценностям, на которых построена жизнь в Европе и которые сейчас полностью растоптаны Россией в Украине", - подчеркнул президент.

По его словам, нет такого преступления против людей и человечности в целом, которого бы не совершили оккупанты.

В частности, они депортируют украинцев на территорию России силой, насилуют женщин, несовершеннолетних девушек, занимаются мародерством.

"Они вывезли в Россию уже более двух тысяч детей, и мы не знаем – где они, не имеем даже полного перечня этих детей. Есть ли у них семьи? Как они потом найдут своих родных, близких людей? Уровень зла, который принесли на нашу землю, нормальному человеку было бы просто невозможно представить! И поэтому я призываю вас на уровне Евросоюза поднимать вопрос о солидарности в защите свободы, в защите человечности", - призвал Зеленский.

Кроме того, Зеленский предложил Дании заняться восстановлением Николаева после войны:

Я предлагаю Дании взять "шефство" над одним из наших прекрасных регионов после войны. Николаев – город кораблей может стать таким регионом, который объединит нас с вами еще больше, который Дания может помочь восстановить".

Ранее сообщалось, что в своем обращении к правительству и парламенту Дании Зеленский назвал источник дерзости и ненависти России к другим народам.

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