По словам президента Украины, это пример "привычной стратегии сеять хаос по всему миру".

Киев обеспокоен сообщениями о присутствии российских наемников из ЧВК "Вагнер" в Венесуэле вместе с правительственными войсками. Об этом в соцсети написал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, "куда бы ни шли эти головорезы, они несут смерть и дестабилизацию".

"Это яркий пример бесстыдного вмешательства России в дела других стран, а также ее привычной стратегии сеять хаос по всему миру. Видим, что народ Венесуэлы переживает очень тяжелые времена. И единственный выход - это проведение мирных и демократических процедур, а не засылка убийц для дальнейшего обострения ситуации", - отметил Зеленский. Видео дня

Он осудил применение силы против мирных протестующих и призвал "всех уважать выбор народа".

"Настоящие лидеры не прячутся от собственного народа за спинами наемников", - подчеркнул украинский президент.

Как известно, недавние протесты в Венесуэле после контраверсионных выборов в стране привлекли внимание международного сообщества из-за присутствия военнослужащих с нашивками российской частной военной компании "Вагнер". Это усилило беспокойство относительно вмешательства РФ во внутренние дела Венесуэлы.

ЧВК "Вагнер" - последние новости

Как известно, в конце июля в Мали повстанцы разбили группу "вагнеровцев". В движении также заявили о захвате бронетехники, грузовиков и цистерн.

Вскоре наемники подтвердили гибель своего командира Сергея Шевченко. До этого была подтверждена смерть известного пропагандиста из России Никиты Федянина в Мали.

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