Сфера влияния головорезов Пригожина в Беларуси расширяется.

Российская ЧВК "Вагнер" расширяет сферу своего влияния на территории РБ, получая при этом полную поддержку со стороны режима диктатора Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на данные белорусских подпольщиков. Подтверждается прибытие в Осиповичи Могилевской области Беларуси около 240 человек, 40 грузовых автомобилей и большого количества вооружения с целью проведения тренировок и слаживания подразделений ЧВК "Вагнер".

При этом отмечается, что места проживания данной группировки расположены в населенном пункте Цель, что в 20 километрах от Осиповичей.

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"Вагнер" в Беларуси

Напомним, что "Вагнер" фактически выдворить из России в Беларусь после попытки мятежа. Сегодня команда наблюдателей из "Беларускі Гаюн" зафиксировала приезд в Беларусь большой колонны с не менее 60 разного типа авто с наемниками Пригожина.

Накануне в Минобороны Беларуси утверждали, что прибывшие боевики "будут обмениваться опытом" с белорусскими военнослужащими.

Ранее перемещение русских головорезов также подтверждали в НАТО, но тогда речь шла о "небольшом количестве". Украинские пограничники подтверждают информацию о стягивание в Беларусь сил ЧВК"Вагнер".

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