Центр здравоохранения и медицины ВЭФ заявил о возможности новой пандемии.

В Швейцарии, в городе Давос, с 15 по 19 января состоится встреча глав ВОЗ на Всемирном экономическом форуме, где будет вестись обсуждение вероятности появления новой пандемии. УНИАН выяснил, что это за болезнь Х и будет ли она опаснее, чем коронавирус в Украине.

Новая болезнь Х - что известно о патогене

Представители ВЭФ заявили, что человечество поразит новая болезнь, на фоне которой пандемия коронавируса покажется "цветочками". Назвали ее именно так, потому что она еще не исследована, но может быть смертельно опасной. О ее появлении стало известно еще в 2018 году, когда ВОЗ включила болезнь Х в список заболеваний, которые необходимо исследовать, чтобы избежать новой пандемии.

Сейчас представители ВОЗ полагают, что болезнь Х может вызвать в 20 раз больше смертей, чем Covid-19.

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Болезнь Х - часть повестки форума, который пройдет с 15 по 19 января, а ситуацию с новым патогеном будут обсуждать 17 числа. Участие в диалоге должны принять главы ВОЗ, а также член исполнительного комитета ВЭФ в Женеве Шьям Бишен. Помимо этого, на встрече будут заместитель председателя Apollo Hospitals Enterprise Прита Редди, министр здравоохранения Бразилии Нисия Триндаде Лима и председатель совета директоров AstraZeneca Мишель Демаре.

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