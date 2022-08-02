Журналисты говорят, что именно он - автор идеи, чтобы России платили за газ в рублях.

В России появился еще один спасатель экономики. Максим Орешкин - помощник путина в сфере экономики страны, какое-то время он даже исполнял обязанности министра финансов.

Журналисты проекта FreeДом рассказали, кто же такой на самом деле Орешкин и действительно ли он вместе с Путиным старается улучшить благосостояние российских граждан.

Издание Bloomberg опубликовало материал о 40-летним помощнике президента РФ Максиме Орешкине. Авторы подчеркивают, что именно он - автор идеи оплаты газа за рубли. После вторжения 24 февраля он стал ключевым членом путинского внутреннего круга по вопросам экономической политики.

Он какое-то время даже исполнял обязанности министра финансов. Владимиру Путину Орешкин выгоден своей верностью и умению разбираться в финансах. Этот самый Орешкин сопровождал кремлевского диктатора во время недавней поездки в Тегеран, которая наделала шороха. Кстати, тогда на вопрос об иранских идеях по преодолению санкций Орешкин самоуверенно отметил: "Наши намного лучше".

"Теперь Орешкин - новый любимчик Путина, ведь пока что он достаточно преданный и умеет делать вид, что справляется с проблемами страны", - подытожили журналисты.

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