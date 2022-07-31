Работа Липова сосредоточена на пропаганде агрессии России. Он делает все, чтобы россияне слепо поддерживали кровопролитие в Украине и шли воевать.

Главный цензор России, руководитель центрального репрессивного ведомства - Роскомнадзора - Андрей Липов. Его структура изолирует россиян от правды. К примеру, блокирует всю объективную информацию о войне РФ против Украины.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, даже за само слово "война" закрываются целые редакции. Тотальная цензура в России для Липова - предмет гордости.

Роскомнадзор отчитался об удалении 38 тысяч сообщений с призывами к протестам против войны в Украине. Работа Липова сосредоточена на пропаганде агрессии России. Он делает все, чтобы россияне слепо поддерживали кровопролитие в Украине и шли воевать.

"Липов - это тот человек, который не просто отправляет россиян на войну. Это человек, который всячески их дезинформирует для того, чтобы у них не возникало сомнений в том, что это священная война", - говорит эксперт по антикоррупционным вопросам Агия Загребельская.

Журналисты "Верстки" нашли у Липова загородный дом в подмосковной деревне Каменка территорией в 4,4 тысячи кв.м. Тут Липов выстроил два особняка в тысячу квадратных метров и переписал их на детей. Стоимость такого имущества - около полумиллиарда рублей. Также у него есть квартира площадью 160 квадратных метров и стоимостью в 80 миллионов рублей. Владеет он еще одной московской квартиры в 73 квадратных метра, ее цена - 27 миллионов рублей. Рядом у семьи есть жилье поменьше - площадью 52 квадратных метра и стоимостью в 20 миллионов рублей.

Под стать премиальной недвижимости и автопарк. На жену Липова оформлен внедорожник Range Rover 2014 года, на сыне - toyota Land Cruiser.

Ранее чписки погибших в Украине российских военных в России признали "информацией, запрещенной к распространению в Российской Федерации" и "гостайной".

Вас также могут заинтересовать новости: