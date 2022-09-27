Правительство Чехии приняло решение возобновить проверки на границе со Словакией на фоне новой волны миграции.
Об этом сообщает издание The Washington Post.
Новая мера вступает в силу в четверг на 27 пунктах пересечения границы между двумя странами Евросоюза, которые входят в безвизовую Шенгенскую зону Европы, и продлится не менее 10 дней. Всего для проведения проверок будут привлечены 560 сотрудников полиции и таможни.
Людям будет запрещено пересекать границу в любом другом месте на 251-километровой границы. Исключения сделаны для фермеров, лесников и рыбаков, работающих в приграничных районах.
Правительство Словакии заявило во вторник, что приняло решение Чехии, но хочет обсудить этот вопрос на уровне ЕС.
Ситуация с мигрантами в Чехии
Министерство внутренних дел Чехии заявило, что эта мера была необходима после того, как в этом году власти задержали на территории Чехии почти 12 тысяч нелегальных мигрантов, большинство из которых из Сирии. Это больше, чем во время предыдущей волны массовой миграции в Европе в 2015 году. Всего в этом году было арестовано 125 лиц, занимающихся незаконным ввозом людей, что значительно больше, чем в предыдущие годы.
В министерстве заявили, что беженцы использовали Чешскую Республику в качестве транзитной страны на пути на Запад.
Ранее Президент Чехии Милош Земан заявил, что россияне, которые пытаются скрыться от мобилизации, не представляют угрозу безопасности. Он сравнил таких мужчин с украинскими беженцами. По мнению президента, Чехия должна выдавать таким гражданам РФ визы.