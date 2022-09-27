Людям можно будет пересекать границу всего на 27 пунктах.

Правительство Чехии приняло решение возобновить проверки на границе со Словакией на фоне новой волны миграции.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

Новая мера вступает в силу в четверг на 27 пунктах пересечения границы между двумя странами Евросоюза, которые входят в безвизовую Шенгенскую зону Европы, и продлится не менее 10 дней. Всего для проведения проверок будут привлечены 560 сотрудников полиции и таможни.

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Людям будет запрещено пересекать границу в любом другом месте на 251-километровой границы. Исключения сделаны для фермеров, лесников и рыбаков, работающих в приграничных районах.

Правительство Словакии заявило во вторник, что приняло решение Чехии, но хочет обсудить этот вопрос на уровне ЕС.

Ситуация с мигрантами в Чехии

Министерство внутренних дел Чехии заявило, что эта мера была необходима после того, как в этом году власти задержали на территории Чехии почти 12 тысяч нелегальных мигрантов, большинство из которых из Сирии. Это больше, чем во время предыдущей волны массовой миграции в Европе в 2015 году. Всего в этом году было арестовано 125 лиц, занимающихся незаконным ввозом людей, что значительно больше, чем в предыдущие годы.

В министерстве заявили, что беженцы использовали Чешскую Республику в качестве транзитной страны на пути на Запад.

Ранее Президент Чехии Милош Земан заявил, что россияне, которые пытаются скрыться от мобилизации, не представляют угрозу безопасности. Он сравнил таких мужчин с украинскими беженцами. По мнению президента, Чехия должна выдавать таким гражданам РФ визы.