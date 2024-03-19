Украинская община и посольство Украины уже выразили возмущение, но в телекомании не считают показ фильма ошибкой.

Австралийский государственный телеканал ABC снял и показал в своем эфире документальный фильм "Война Украины. Другая сторона", посвященный российской армии. В фильме в частности содержатся интервью с российскими солдатами, которые сейчас находятся на фронте, сняты их быт и военные будни.

Украинский посол в Австралии Василий Мирошниченко жестко раскритиковал сам фильм и решение вещателя показать этот материал зрителям.

"Программа, вышедшая вчера вечером на Four Corners "Война в Украине: другая сторона", была журналистским эквивалентом чаши блевотины. Она беспрекословно повторяла и транслировала бесчисленную откровенную ложь, искажения истории, расистские утверждения и пропагандистские нарративы, исходившие из Кремля. И это вполне соответствовало интересам российского диктатора Путина", - говорится в заявлении, опубликованном посольством Украины в Австралии.

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Отмечается, что фильм минимизировал и преуменьшил смерть тысяч невинных украинцев, которых убили российские солдаты.

"Австралийской радиовещательной корпорации должно быть стыдно, что она выпустила в эфир такой сплошной мусор. Через министра связи [Австралии] я попрошу о встрече с управляющим директором ABC и исполнительным продюсером Four Corners, чтобы понять, какой процесс привел к выходу в эфир этой пропаганды о Путине и насилии национальной телекомпанией Австралии. Я поделюсь с ними теми фактами, которые программа абсолютно не учла", - заявил украинский посол.

Украинская диаспора в Австралии тоже возмущена показом фильма, подающего российскую точку зрения на войну.

"В серии интервью зрители видят, как режиссер жмет руки, обнимается и улыбается российским солдатам, слушая грубую ложь, ненависть и геноцидные намерения в отношении украинцев. Это бессмысленно для ABC делать вид, что это была бесстрашная журналистика, дающая нам "чрезвычайный" доступ к "другой стороне". Распространение лжи и сеяние путаницы относительно правильного и неправильного - прямая цель российской пропаганды. Вот и ABC попала в ловушку, используя деньги налогоплательщиков, чтобы транслировать российскую пропаганду прямо в австралийские гостиные", - говорится в заявлении "Австралийской федерации украинских организаций".

В ответ канал ABC сообщил, что показанный фильм является лишь одной из серии программ о российско-украинском конфликте. Там также заявили, что австралийская аудитория имеет право посмотреть этот фильм и принимать собственные решения.

"Война в Украине: Другая сторона" - это сложный, но законный документальный фильм, (...) который предлагает редкое представление о жизни российских солдат во время войны. Это дополняет наше понимание этого трагического конфликта и показывает полное, ужасное влияние войны", - сказал представитель ABC, слова которого приводит The Guardian.

Военный обозреватель The Guardian Дэн Саббаг впрочем признал, что показанный фильм был "щедр к российской позиции, просто предоставив ее простым солдатам и гражданским лицам эфирное время".

"Но ни зрители, ни вещатели не должны полностью игнорировать точки зрения, которые редко слышатся. Во всем документальном фильме довольно тщательно подчеркивается, кто виноват во вторжении - Россия", - отметил Саббаг.

Приемы российской пропаганды

Как писал УНИАН, на телеканале 2+2 в понедельник, 18 марта, вышла вторая серия из цикла документальных программ о российской пропаганде. В ней в частности были раскрыты два классических приема пропаганды, к которым прибегает путинизм, чтобы манипулировать людьми.

Первый прием называется "Гнилая селедка". Цель этого метода - разрушение репутации. Пропагандисты берут абсолютно ложное, бездоказательное обвинение и вызывают бурное обсуждение в обществе. Упрекам не хватает подтверждений, однако подозрения и сомнения все равно поселяются в подсознании и играют деструктивную роль. Дискредитация легко "прилипает" к объекту информационной атаки, как вонь гнилой сельди, остается на том, в кого ее бросили.

Второй прием "Большая ложь". Он заключается в распространении максимально шокирующей, откровенной и бесстыдной лжи, которая провозглашается с абсолютной уверенностью не оставляя "зомби-зрителю" выбора не поверить в это. Классические примеры - история о "распятом мальчике", или об украинских биолабораториях с боевыми голубями.

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