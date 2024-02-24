Теперь некоторым российским артистам въезд туда запрещен.

Санкции против россиян продолжаются. Известные сторонники диктатора Филипп Киркоров, Николай Басков и другие российские артисты получили новые санкции. Их не ждут и активно байкотируют даже в Австралии. Эта страна поддерживает украинцев и не рада путинистам, поэтому решила запретить им въезд. Об этом сообщается на официальном сайте австралийского МИД.

Сегодня, 24 февраля, правительство Австралии ввело дополнительные целевые финансовые санкции для 55 человек.

"Через два года после начала полномасштабного вторжения России в Украину Австралия оплакивает потери Украины. Мы непоколебимо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Австралия остается непоколебимой в поддержке Украины в самообороне и привлечении к ответственности виновных в незаконном и аморальном вторжении России", - написано в заявлении австралийского правительства.

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По словам главы МИД Австралии Пенни Вонг, в санкционном списке находится Николай Басков, Филипп Киркоров, Тина Канделаки, Николай Расторгуев, Олег Газманов и другие российские исполнители. Также новые санкции направлены против тех, "кто причастен к депортации Россией украинских детей из регионов, находящихся под временным контролем России".

"Австралия вновь призывает Россию и ее сторонников немедленно положить конец этой бессмысленной войне. Сегодня и каждый день Австралия поддерживает Украину и ее народ", - написано в заявлении.

Артисты-путинисты не комментировали заявление Австралии и санкции.

Напомним, недавно Филипп Киркоров приехал к оккупантам в Горловку и цинично спел песню Ирины Билык. Однако впоследствии казаки "ДНР" ополчились против него.

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