Он призвал, чтобы ни одну христианскую церковь не запрещали - прямо или косвенно.

Папа Римский Франциск прокомментировал новый украинский закон, который запрещает деятельность в Украине Русской православной церкви и религиозных организаций, аффилированных с ней. Как сообщает Vatican News, он призвал, чтобы ни одну христианскую церковь не запрещали - прямо или косвенно.

Отмечается, что в своей речи после молитвы "Ангел Господень" Франциск выразил обеспокоенность, что тем, кто хочет, не позволяют молиться "в том, что они считают своей церковью", что является прямой ссылкой на решение украинского парламента запретить УПЦ МП.

"Я продолжаю со скорбью следить за боевыми действиями в Украине и Российской Федерации, и, думая о законах, принятых в последнее время в Украине, боюсь за свободу тех, кто молится, потому что тот, кто по-настоящему молится, всегда молится за всех", - подчеркнул понтифик.

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По его убеждению, человек не делает зла из-за того, что молится.

"Поэтому позвольте тем, кто хочет молиться, молиться в той Церкви, которую они считают своей. Пожалуйста, пусть ни одна христианская Церковь не будет упразднена прямо или косвенно: Церкви нельзя трогать", - заявил он.

Запрет УПЦ МП в Украине

20 августа Верховная Рада приняла в целом доработанный законопроект №8371 о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, в том числе связанных с РФ, а 24 августа, в День Независимости, президент подписал этот закон.

Бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что украинская власть "решила переплюнуть атеизм" советского периода. Вражеский чиновник назвал украинцев "неонацистами", "демонами" и "вурдалаками".

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