Перед этим скандальный политик попал в реанимацию.

У экс-премьера Италии, близкого друга российского диктатора Владимира Путина Сильвио Берлускони обнаружили лейкемию - онкологическое злокачественное заболевание клеток крови.

Как сообщает Corriere della Sera, десять дней назад 86-летний Берлускони попал в больницу Святого Рафаэля в Милане. Его выписку отложили на несколько дней.

Однако дома политик побыл не долго. 2 апреля он попал в реанимацию. Итальянские СМИ писали о проблемах с дыханием, связанных с рецидивом пневмонии, однако причина оказалась не только в этом.

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"Сильвио Берлускони страдает серьезным заболеванием крови: лейкемией. Боли, которые мучают его, и пневмония последних нескольких дней на самом деле являются осложнениями, которые могут нанести вред и так ослабленному организму", - говорится в публикации.

Скандальные заявления Берлускони об Украине

Берлускони - один из близких друзей Путина, а недавно он отметился скандальными заявлениями относительно Украины. В октябре прошлого года он назвал российского диктатора "человеком мира" и признался, что дважды звонил Путину во время полномасштабной войны.

В середине февраля этого года он обвинил Зеленского в том, что именно президент Украины начал войну. Кроме этого итальянец предложил свой "мирный путь".

Впоследствии Берлускони "переобулся" и заявил, что на самом деле он всегда поддерживал украинский народ и находится на стороне Украины.

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