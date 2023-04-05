Только недавно его выписали из больницы.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу. Как сообщает Reuters со ссылкой на источник, экс-политик находится в реанимации.

На данный момент Берлускони госпитализирован в одно из медицинских учреждений итальянского города Милан.

Четырехкратный премьер-министр Италии в последние годы имеет много проблем со здоровьем. Reuters отмечает, что только на прошлой неделе он был выписан из больницы.

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Добавим, что 29 сентября прошлого года Берлускони исполнилось 86 лет.

Скандальные высказывания Сильвио Берлускони об Украине

Берлускони известен своим позитивным отношением к России и Владимиру Путину. В октябре прошлого года он назвал российского диктатора "человеком мира". Кроме этого итальянец отметил, что дважды звонил Путину во время полномасштабной войны.

В середине февраля этого года он обвинил Зеленского в том, что именно президент Украины начал войну. Кроме этого итальянец предложил свой "мирный путь".

Впоследствии Берлускони заявил, что на самом деле он всегда поддерживал украинский народ и находится на стороне Украины. Однако итальянец не отступил от тезиса, что нужно искать дипломатическое решение войны.

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