Сильвио Берлускони был госпитализирован в больницу Сан-Рафаэле в Милане 5 апреля из-за легочной инфекции.

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони выписали из больницы, где он чуть более шести недель лечился от легочной инфекции.

Об этом пишет Bloomberg. Союзники в правящей коалиции, а также инвесторы внимательно следили за состоянием здоровья Берлускони из-за вероятных последствий для его бизнес-империи и правительства Джорджи Мэлони.

Несмотря на длительную госпитализацию, которая включала период интенсивной терапии, Берлускони остался у руля своей партии "Вперед, Италия", и он также подготовился к выступлению на партийном конгрессе в начале этого месяца.

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Если Берлускони уйдет на пенсию, влияние на партию, которую он основал в 1994 году, и на его семейную холдинговую компанию Fininvest SpA, которая контролирует бизнес, охватывающий от недвижимости до издательства и финансов, может быть значительным.

На данный момент изменения в его партии не поставят под угрозу стабильность кабинета Мэлони, учитывая значительную часть ее партии и вероятность того, что большинство законодателей Берлускони останутся в ее коалиции. Но Берлускони еще не указал конкретного преемника на посту лидера партии.

Bloomberg называет Берлускони ключевой фигурой в итальянской политике, он руководил правительством более девяти лет во главе четырех различных кабинетов.

Прежде чем стать политиком в 1994 году, он основал MFE-MediaForEurope NV, ранее известную как Mediaset, крупнейший коммерческий вещатель Италии.

Болезнь Берлускони-новости

Как сообщал УНИАН, Сильвио Берлускони был госпитализирован в больницу Сан-Рафаэле в Милане 5 апреля из-за легочной инфекции. По словам врачей, он уже проходил курс лечения от неострой формы лейкемии - онкологического злокачественного заболевания клеток крови.

Напомним, что Берлускони известен своей близкой дружбой с российским диктатором Владимиром Путиным. Итальянский политик в октябре прошлого года назвал российского Путина "человеком мира".

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