По данным журналистов, новая робота Курца не связана с политикой.

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц нашел себе новую работу. По данным журналистов, политик вероятно будет работать в американской компании.

Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Отмечается, что Курц подписал контракт в частном секторе. По данным журналистов, это должна быть менеджерская работа якобы в Силиконовой долине. К новой должности политик приступит с февраля.

В какой именно компании будет работать бывший канцлер, неизвестно. Сам же Курц не комментирует новую работу.

18 ноября парламент Австрии единогласно принял решение о лишении Курца депутатской неприкосновенности – это было необходимо для завершения антикоррупционного расследования. Бывшего главу правительства Австрии заподозрили в содействии взяточничеству, после чего он покинул свой пост.

Курц самостоятельно ушел с должности премьер-министра Австрии 9 октября.

Отставки главы правительства требовали оппозиционные партии в парламенте — Социал-демократическая партия Австрии, либеральная "Новая Австрия" и правопопулистская Австрийская партия свободы.

Себастьян Курц возглавил правительство Австрии 18 декабря 2017 года, став самым молодым главой правительства в мире из тех, что находились в должности на тот момент.

В мае 2019 года парламент Австрии вынес ему вотум недоверия на фоне скандала из-за видео, на котором глава правой Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе беседует с женщиной по имени Алена Макарова, которая якобы является племянницей одного из российских олигархов.

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