Карл Нехаммер стал новым федеральным канцлером Австрии.

Австрийская народная партия (ÖVP) определилась с новым лидером политсилы и федеральным канцлером страны.

Об этом сообщает австрийская компания общественного телерадиовещания ORF.

Читайте такжеТанцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии вошла в совет директоров "Роснефти"В пятницу, 3 декабря, ÖVP на своем заседании единогласно поддержала назначение Карла Нехаммера новым лидером партии. Он также стал новым федеральным канцлером – третьим за последние два месяца.

Такое решение партия приняла после того, как Себастьян Курц покинул пост главы политсилы 2 декабря.

Преемник Курца в должности канцлера, Александер Шалленберг, который был канцлером с октября 2021 года, а также министр финансов страны Гернот Блюмель ушли в отставку.

До кадровых изменений Нехаммер занимал должность министра внутренних дел, перед этим был генеральным секретарем ÖVP (2018-2020).

Отставка Курца

18 ноября парламент Австрии единогласно принял решение о лишении Курца депутатской неприкосновенности – это было необходимо для завершения антикоррупционного расследования. Бывшего главу правительства Австрии заподозрили в содействии взяточничеству, после чего он покинул свой пост.

Курц самостоятельно ушел с должности премьер-министра Австрии 9 октября.

Отставки главы правительства требовали оппозиционные партии в парламенте — Социал-демократическая партия Австрии, либеральная "Новая Австрия" и правопопулистская Австрийская партия свободы.

Себастьян Курц возглавил правительство Австрии 18 декабря 2017 года, став самым молодым главой правительства в мире из тех, что находились в должности на тот момент.

В мае 2019 года парламент Австрии вынес ему вотум недоверия на фоне скандала из-за видео, на котором глава правой Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе беседует с женщиной по имени Алена Макарова, которая якобы является племянницей одного из российских олигархов.

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Автор: Анастасия Печенюк