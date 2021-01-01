Оборонный бюджет США на 2021 год предусматривает финансовую помощь для Украины и введение санкций против "Северного потока-2".

Конгресс США отменил вето президента Дональда Трампа на законопроект об оборонном бюджете на 2021 год.

Это было сделано впервые с тех пор, как нынешний глава Белого дома вступил в должность почти четыре года назад, пишет Голос Америки.

В пятницу, 1 января, на внеочередном заседании Сенат, контролируемый республиканцами, преодолел вето, отклонив возражения Трампа по законопроекту о военном бюджете на 740 миллиардов долларов.

Для преодоления вето были необходимы две три голосов в Сенате. По итогу был отдан 81 голос "за" и 13 "против". Ранее, 28 декабря, вето Трампа преодолела Палата представителей США - нижняя палата Конгресса (322 голоса "за" и 87 "против").

Оборонный бюджет США предусматривает повышение денежного довольствия военнослужащих на 3% и определяет приоритеты оборонного бюджета, закрепляя решения о численности войск, новых системах вооружения, боеготовности, кадровой политике и других военных целях. Многие программы, в том числе по вопросам военного строительства, могут вступить в силу только в случае утверждения законопроекта.

Также документ предусматривает военную поддержку Украины в размере 250 миллионов долларов; ужесточение санкций против компаний, участвующих в страховании и лицензировании российских проектов газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Лидер сенатского республиканского большинства Митч Макконнелл сказал перед голосованием, что Конгресс бесперебойно принимает Закон о национальной обороне (National Defense Authorization Act) в течение 59 лет подряд, и что законодатели так или иначе намерены сделать это и сейчас, в 60-й раз, до истечения полномочий нынешнего состава Конгресса.

Ранее на этой неделе Трамп обрушился с критикой на законодателей-республиканцев в Твиттере, заявив, что "слабое и уставшее республиканское "руководство" позволит принять плохой закон об обороне".

Трамп назвал предстоящее голосование за отмену вето "позорным актом трусости и полным подчинением слабых людей крупным технологическим компаниям (Big Tech)".

Вето Трампа на оборонный бюджет США-2021

Ранее обе палаты Конгресса США одобрили закон об оборонном бюджете, которым предусматривается 250 миллионов долларов на помощь Вооруженным силам Украины и санкции против компаний, задействованных в строительстве газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Среди пунктов, которые содержатся в законе, есть требование к президенту США в 30-дневный срок ввести санкции против Турции за закупку ею российских систем противовоздушной и противоракетной обороны С-400.

Президент США Дональд Трамп ветировал закон об оборонном бюджете на 2021 год. Трамп считает, что закон не предусматривает критически важных мер для национальной безопасности США и противоречит усилиям его администрации сделать Америку приоритетом в вопросах как внутренней, так и внешней политики.

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Автор: Александр Топчий