Министерство обороны утверждает, что недостигнутые объемы поставок будут восполнены в этом году.

Министерство обороны Германии сообщило бюджетному комитету Бундестага о сбоях и задержках с закупкой амуниции для военных.

Как пишет Bild, в ведомстве отметили, что современная одежда и средства индивидуальной защиты играют центральную роль в "боевой готовности вооруженных сил", однако сейчас в Бундесвере нет касок и бронежилетов на каждого солдата.

Согласно утвержденным планам, до конца 2025 года Бундесвер должен иметь столько боевой одежды, бронежилетов, касок и рюкзаков, чтобы можно было полностью экипировать не только регулярные войска, но и значительные части резервистов.

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Правительство обязало Минобороны ФРГ каждые полгода сообщать письменно, насколько далеко продвинулся Бундесвер в вопросе закупки военной амуниции. В последнем отчете, министерству пришлось признать перед бюджетным комитетом, что в 2023 году плановые показатели закупок не были достигнуты.

Из-за банкротства некоторых производителей одежды в армию дошло менее 60 тысяч комплектов (81,5% от запланированного показателя). Из 105 тысяч заказанных бронежилетов Бундесвер получил только 81 тысячу (71% от запланированного показателя) - поставщик сообщил, что многие сотрудники заболели.

Из-за проблем с качеством товара армия ФРГ получила лишь 62 тысячи боевых касок из заказанных 82 тысяч (76% от запланированного показателя). Проблема возникла и с рюкзаками - их должно было быть 206 000, а пришло 166 000 (80,5% от запланированного показателя).

В своем отчете Министерство обороны утверждает, что недостигнутые объемы поставок будут восполнены в этом году.

Германия усиливает обороноспособность

В СМИ пишут, что Германия планирует готовить войска США к боям на восточном фронте НАТО. Так, немецкие командующие разрабатывают планы относительно того, как они будут кормить тысячи американских солдат и заправлять их танки, когда те будут двигаться к восточному фронту НАТО. Большинство деталей планирования является государственной тайной.

Со своей стороны министр внутренних дел Германии призвала тратить больше денег на гражданскую оборону из-за войны в Украине. По словам Нэнси Фезер, "в связи с новой ситуацией и угрозами в Европе" Германия должна модернизировать систему гражданской обороны.

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