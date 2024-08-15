Под ударом оказалась система водоснабжения.

Германия расследует возможные российские диверсии на двух военных базах, где пытались загрязнить питьевую воду.

Как пишет Bloomberg, мишенями могли стать база Бундесвера в Кельн-Ван и аэродром НАТО в Гайленкирхене. Представитель немецких военных Ульрих Фонроберт заявил, что ночью в заборе вокруг кельнской базы вырезали отверстие. Причастных к этому не смогли установить. Система предупреждения обнаружила "аномальные показатели" качества воды, пишут журналисты.

Представитель НАТО в Гайленкирхене Донни Деммерс говорит, что вечером 13 августа какой-то человек пытался получить доступ к объекту, однако ему помешали охранники. "Поскольку мы знаем о том, что произошло в Кельне, мы проверили наши объекты водоснабжения. К ним не было доступа никаких злоумышленников", - добавил он.

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Председатель комитета по вопросам обороны Бундестага Маркус Фабер говорит, что на базе в Кельне существует подозрение в саботаже. Это хаб для самолетов, используемых канцлером Олафом Шольцем и его кабинетом. "Дальнейшее расследование покажет, подтвердятся ли мои первоначальные подозрения, что за этим стоит Россия", - сказал Фабер.

Председатель парламентского комитета, который осуществляет надзор за разведывательными службами Германии, Константин фон Ноц предупредил об усилении гибридной войны, которую ведет Россия после полномасштабного вторжения в Украину.

Диверсии в Германии

Ранее западные СМИ сообщали, что в начале года американская разведка узнала о планах России убить генерального директора немецкого концерна Rheinmetall Армина Паппергера.

Также российские пропагандисты публиковали перехват разговора представителей военно-воздушных сил Германии, которые обсуждали возможность передачи украинской армии ракет Taurus.

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