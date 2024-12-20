Развертывание миссии было задержано.

В польском Жешуве развернули норвежские системы противовоздушной обороны NASAMS и истребители F-35. Они должны защитить логистический центр, через который транспортируется западная помощь Украине.

Об этом со ссылкой на заявление Министерства обороны Норвегии сообщает Польское радио. Известно, что миссия НАТО продлится до Пасхи.

Об отправке противовоздушных комплексов NASAMS в Польшу, а также самолетов F-35, которые будут поддерживать защиту воздушного пространства страны, объявил в начале декабря министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам. Однако развертывание миссии было задержано из-за того, что судно Finlandia Seaways, арендованное норвежскими военными для транспортировки оборудования в Польшу, село на мель в норвежском порту Ставангер.

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Вместе с истребителями и системами ПВО в Польшу прибыли 100 норвежских военных, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Польши. Задачей этих сил является надзор за безопасностью транспортировки оборудования, которое направляется в Украину через хаб в Жешуве.

Хаб для транспортировки помощи Украине в Польше

Польский аэропорт Жешув-Ясенка стал главным хабом для доставки западной помощи Украине. Он расположен менее чем в 100 километрах от польско-украинской границы. Там обрабатывается, до 90% западных грузов, направляющихся на фронт.

В мае 2024 года стало известно, что власти Польши усиливают меры безопасности вокруг главного транзитного узла для иностранной военной помощи Украине – аэропорта Жешув-Ясенка. В СМИ писали, что это свидетельствует о росте беспокойства относительно диверсионных операций, поддерживаемых Россией.

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