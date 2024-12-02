Они будут закрывать небо над важным логистическим хабом.

Норвегия отправит на защиту логистического хаба в польском Жешуве многоцелевые истребители пятого поколения F-35 и зенитные ракетные комплексы NASAMS.

Как сообщил норвежский министр обороны Бьорн Ариль Грам, в Жешуве также будут дислоцированы 100 военнослужащих Норвегии. Они будут защищать важнейший узел для транспортировки гражданских и военных материалов из других стран в Украину с начала декабря:

Видео дня

"Аэропорт также имеет важное значение для медицинской эвакуации, за которую отвечает Норвегия. Мы делаем это прежде всего для Украины и Польши, но это также показывает, что мы придерживаемся наших обязательств в рамках НАТО".

Вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил в микроблоге X, что в страну прибудут четыре норвежских истребителя F-35 и их системы противовоздушной обороны.

Логистический хаб в Жешуве

Как известно, польский аэропорт Жешув-Ясенка расположен менее чем в 100 километрах от границы с Украиной. Именно там обрабатывается большое количество техники, которую стране передают западные партнеры.

Летом прошлого года там зафиксировали много случаев легионеллеза. Тогда сообщалось, что причиной вспышки могло стать заражение системы водоснабжения.

Весной в польском министерстве внутренних дел сообщили, что усилят безопасность вокруг аэропорта, поскольку "столкнулись с иностранным государством, которое ведет враждебные действия на территории Польши".

Вас также могут заинтересовать новости: