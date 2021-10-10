"Наследниками" президента Российской Федерации Владимира Путина могут стать секретарь Совбеза страны Николай Патрушев или министр обороны Сергей Шойгу.
Возможных преемников главы Кремля в эфире телеканала Obozrevatel назвал однокурсник российского лидера, экс-советский разведчик Юрий Швец.
Собеседник добавил, что, если к власти придут Шойгу или Патрушев, то "будет мрак еще хуже, чем при Путине".
"Тот человек со стороны Путина, который может стать его наследником, должен обладать одним качеством: он должен уметь сам себя защитить от силового блока в лице ФСБ...", – сказал бывший разведчик.
Читайте такжеПутин "мощно" тратит деньги на подкуп политиков и президентов разных стран – миллиардерШвец считает, что единственный такой человек – Шойгу, который имеет Главное разведывательное управление Генштаба России и Минобороны.
"...Второй план, который усиленно выпирает Путина из Кремля, – это силовой блок ФСБ и его крестный отец Патрушев (был директором ФСБ – Ред.)", – добавил эксперт.
Ранее журналист Дмитрий Гордон выразил мнение, что преемники Владимира Путина могут проводить еще худшую политику в отношении Украины, чем нынешний глава Кремля.
По его словам, новые руководители России не будут спешить возвращать Киеву оккупированный Крым и захваченную часть Донбасса.