Однокурсник президента РФ спрогнозировал, кто может возглавить государство, – назвал две фамилии.

"Наследниками" президента Российской Федерации Владимира Путина могут стать секретарь Совбеза страны Николай Патрушев или министр обороны Сергей Шойгу.

Возможных преемников главы Кремля в эфире телеканала Obozrevatel назвал однокурсник российского лидера, экс-советский разведчик Юрий Швец.

Собеседник добавил, что, если к власти придут Шойгу или Патрушев, то "будет мрак еще хуже, чем при Путине".

"Тот человек со стороны Путина, который может стать его наследником, должен обладать одним качеством: он должен уметь сам себя защитить от силового блока в лице ФСБ...", – сказал бывший разведчик.

Читайте такжеПутин "мощно" тратит деньги на подкуп политиков и президентов разных стран – миллиардерШвец считает, что единственный такой человек – Шойгу, который имеет Главное разведывательное управление Генштаба России и Минобороны.

"...Второй план, который усиленно выпирает Путина из Кремля, – это силовой блок ФСБ и его крестный отец Патрушев (был директором ФСБ – Ред.)", – добавил эксперт.

Ранее журналист Дмитрий Гордон выразил мнение, что преемники Владимира Путина могут проводить еще худшую политику в отношении Украины, чем нынешний глава Кремля.

По его словам, новые руководители России не будут спешить возвращать Киеву оккупированный Крым и захваченную часть Донбасса.

Автор: Екатерина Присяжнюк