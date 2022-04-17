Это первый депутат, принявший участие в программе "Дома для Украины".

Член парламента Великобритании Роберт Дженрик принял в своем доме семью беженцев из Украины.

Об этом пишет The Washington Post.

По его словам, семье пришлось ждать семь часов на границе Украины с Польшей, чтобы им разрешили вылететь. Теперь 40-летняя Мария и ее дети 11 и 15 лет живут в доме его семьи в Ноттингемшире.

Местные СМИ пишут, что Дженрик стал первым депутатом, принявшим беженцев в рамках инициативы "Дома для Украины".

"Это постоянное напоминание о том, как нам повезло жить в этой стране, иметь привилегии, которые у нас есть. Я думаю, что меня, мою жену и наших детей это сделает менее эгоистичными и более благодарными за то, что у нас есть", - отметил он.

На получение визы для Марии и ее детей потребовалось около трех недель. Саму инициативу "Дома для Украины" критиковали за бюрократизм и длительные задержки, а также за то, что на отдельных лиц возлагалась обязанность добровольно спонсировать беженцев.

Согласно последним правительственным данным, Великобритания предоставила 25 100 виз в рамках инициативы "Дома для Украины". По состоянию на среду в страну прибыло всего около 3200 обладателей визы.

Всего по этой и другой программе под названием "Украинская семейная схема" было выдано 56 500 виз, в страну прибыло 16 400 человек.

Напомним, что правительство Великобритании будет выплачивать по 350 фунтов в месяц обычным британским семьям, которые приютят украинских беженцев.

Вас также могут заинтересовать новости: