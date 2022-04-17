Телеведущая таким образом помогает тем, кто остался без крыши над головой.

Телезвезда Леся Никитюк, которая после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля уехала в Хмельницкий, призналась, что пустила в свой дом переселенцев. Там разместились почти 60 людей, сбежавших от войны. И не одни, а со своими домашними питомцами.

Об этом телезвезда рассказала в интервью Славе Демину.

Леся Никитюк говорит, что сейчас в ее доме в Хмельницком живут примерно 60 беженцев и 18 собак, кошек или других домашних животных.

"Дома жило почти 60 людей и почти 17 собак, котов, морских свинок и т.д. Мама просто не вывозит таких объемов, а я постоянно в приюте для переселенцев. Мы также постоянно что-то грузим, загружаем, разгружаем, собираем продукты питания, гуманитарку, отправляем. Здесь такой конвейер", - рассказала телеведущая Леся Никитюк.

Звезда сейчас волонтерит в родном Хмельницком, помогая беженцам разместиться. Штаб помощи людям обустроили прямо в школе, где она работала.

Напомним, Оксане Марченко предложили обратиться к Бандере за помощью.

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