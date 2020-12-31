Несмотря на то, что его сын активно поддерживал выход страны из ЕС, Джонсон-старший подал заявку на паспорт Франции.

Отец премьер-министра Великобритании Стенли Джонсон подтвердил, что подал заявку на получение паспорта гражданина Франции в тот же момент, когда переходный период перед полным Brexit закончился.

Об этом пишет The Guardian, напоминая, что сын новоиспеченного "француза" и глава британского правительства Борис Джонсон активно поддерживал выход своей страны из Евросоюза.

"Вопрос вовсе не в том, чтобы стать французом. Если я правильно понимаю, я и есть француз! Моя мама родилась во Франции, ее мама тоже была француженкой, так же как и ее дед. Для меня это вопрос, чтобы получить то, что у меня уже есть. И я очень счастлив", - сказал 80-летний Джонсон-старший.

Читайте такжеForeign Policy: Существует способ навсегда покончить с популизмом40 лет назад он был депутатом Европарламента и одним из первых госслужащих Великобритании, который продолжил работу в Брюсселе после вступления королевства в ЕС. Правда, на то время, в 1973 году организация называлась Европейским экономическим сообществом. Позже Стэнли Джонсон работал в Еврокомиссии.

В 2016 году он выступал за то, чтобы Британия осталась членом Евросоюза, хотя его сын возглавлял кампанию за выход. Британский переходный период закончился сегодня. Перед тем парламент королевства поддержал торговое соглашение, которое будет действовать между Лондоном и Брюсселем. На Британию больше не распространяются правила ЕС о свободе передвижения. Это означает, что миллионы людей автоматически потеряют работу на территории 27 стран ЕС.

После референдума по Brexit тысячи британцев получили гражданство в странах ЕС. По состоянию на январь 2020 года более 350 тысяч британцев подали заявку на получение паспорта другой европейской страны с членством в организации. Главным направлением такой "миграции" стала Ирландия из-за ее исторических связей с Британией.

Читайте такжеВступило в силу соглашение ЕС и Великобритании об отношениях после "брекзита""Я всегда буду европейцем, это точно. Нельзя сказать англичанину: "Ты не европеец". Европа - это больше, чем единый рынок, больше чем Евросоюз", - сказал Стенли Джонсон.

Его планы стать гражданином Франции ранее разоблачила его дочь Рейчел. В своей книге, опубликованной в марте, она написала, что ее бабушка родилась в Версале. И если ее отец получит гражданство Франции, она тоже это сделает.

Выход Великобритании из ЕС

Великобритания формально вышла из Евросоюза еще 31 января этого года, однако фактически до 31 декабря она продолжает сосуществовать с ЕС практически на старых условиях.

Переговоры о будущем партнерстве начались 2 марта.

24 декабря Борис Джонсон сообщил, что Великобритания и Европейский Союз согласовали соглашение об условиях экономического сотрудничества после Brexit, то есть после 31 декабря этого года. Оно предусматривает свободную торговлю и отсутствие таможенных пошлин. Кроме того, в ней прописаны положения, касающиеся будущего сотрудничества Брюсселя и Лондона в сфере полиции и юстиции, а также социального обеспечения граждан обоих сторон.

30 декабря, президент Европейского Совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией.

30 декабря 2020 года Палата общин (нижняя палата парламента) Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии поддержала соглашение о торговле и сотрудничества с Европейским Союзом.

31 декабря завершается переходный период, во время которого Лондон сохраняет доступ к внутреннему европейскому рынку и остается в Таможенном союзе. При этом британская сторона обязана соблюдать правила Евросоюза во всех сферах, однако не участвует в принятии решений в ЕС.

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Перевод: Лесь Дымань